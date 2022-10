Filippo Dazzo commissario della democrazia cristiana a Lucca Sicula

“Il commissario regionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro ha nominato Filippo Dazzo coordinatore cittadino e commissario del partito nel Comune di Lucca Sicula (Ag). Dazzo, cresciuto nel movimento giovanile dell’Udc, al quale è approdato sin dal congresso di Chianciano Terme, si è sempre adoperato per la propria comunità e il territorio agrigentino con dedizione. Nelle ultime elezioni regionali ha sostenuto con impegno il candidato Dc Carmelo Pace.

Filippo Dazzo è stato consigliere comunale e assessore del Comune di Lucca Sicula e per diversi anni ha prestato servizio nel Parlamento regionale a fianco del deputato Toto’ Cascio. ”Assumo questo impegno - afferma Filippo Dazzo - con l’obiettivo di riportare democrazie cristiana agli antichi fasti nel mio comune. Lavorerò con determinazione per aggregare e per formare nuova classe dirigente del partito. Ringrazio il commissario Totò Cuffaro per la fiducia che ha riposto in me e che spero di poter ripagare con i risultati che la Dc potrà conseguire nelle occasioni in cui si misurerà con il consenso dei cittadini”.

