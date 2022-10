Menfi, contro gli allagamenti al via la pulizia dei torrenti sotterranei dei valloni

Partiranno «a breve» gli interventi di messa in sicurezza di due valloni nel territorio del comune di Menfi, lungo i quali scorrono altrettanti torrenti. C’è bisogno di lavori di pulizia, finalizzati a prevenire fenomeni di allagamento. Si tratta dell’affluente del fiume Mandrarossa, in contrada Fiori di Menfi, e del torrente che scorre nel vallone Foce Mirabile, in contrada Porto Palo.

Gli interventi saranno realizzati in virtù della convenzione tra il Comune di Menfi, guidato dal sindaco, Marilena Mauceri, e l’Autorità di Bacino della Presidenza della Regione, diretta da Leonardo Santoro, e fanno seguito a un’intensa attività preparatoria, iniziata già a fine agosto, caratterizzata da numerosi sopralluoghi congiunti, che hanno messo in evidenza la tipologia degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per la realizzazione dei lavori occorreranno circa 200 mila euro (150 mila per il vallone Mandrarossa e 50 mila per il vallone Foce Mirabile) messi a disposizione dall’Autorità di Bacino. «L'attenta attività di prevenzione che abbiamo fin qui condotto - affermano il segretario generale dell’Autorità di Bacino, Leonardo Santoro, e il sindaco di Menfi, Marilena Mauceri - adesso si concretizza in questa convenzione tra i due enti che consentirà l’esecuzione di efficaci interventi di messa in sicurezza nei due valloni, finalizzati ad abbattere il rischio di pericolose esondazioni dei corsi d’acqua, come, purtroppo avvenuto anche in un passato recente».

