Disabili, il Tar sblocca il servizio di autonoleggio a Casteltermini

I giudici del Tar di Palermo hanno dato il via libera al servizio di noleggio con conducente per disabili nel comune di Casteltermini (Agrigento). Il rilascio dell’autorizzazione era bloccato da un ricorso ai giudici amministrativi. A presentare il ricorso contro la decisione del Comune, la ditta giunta al secondo posto, la C.F. Viaggi srl, che aveva contestato il punteggio assegnato alla ditta Filippo Mondello che si era aggiudicata il servizio di quattro autonoleggio, compreso quello per disabili. Tutto era bloccato da un anno.

La ditta Mondello si è costituita in giudizio, assistita dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, ha rilevato a sua volta che la società che aveva proposto il ricorso in realtà sarebbe dovuta essere esclusa perché già in possesso di altra autorizzazione non dichiarata in sede di gara. I giudici della terza sezione presieduta da Guglielmo Passarelli, estensore Roberto Valenti hanno respinto il ricorso e riconosciuto la legittimità dell’operato della commissione del Comune di Casteltermini ritenendo corretto il punteggio assegnato alla prima classificata.

«I giudici amministrativi - dicono gli avvocati - in accoglimento del ricorso incidentale hanno ritenuto che la seconda andava addirittura esclusa per la mancata dichiarazione del possesso di altra licenza, che ai sensi del bando appunto avrebbe dovuto comportare l’espromissione del concorrente dalla gara di che trattasi. Adesso potrà essere avviato un servizio di assoluta necessità sia per l’intera comunità di Casteltermini sia per i comuni vicini, molti dei quali sono privi del servizio, garantendo ai disabili sia per il trasporto scolastico che da e verso gli aeroporti».

