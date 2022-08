Palma di Montechiaro, card e app per la differenziata: buoni spesa ai cittadini

Novità in vista per la raccolta differenziata di rifiuti nel territorio di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Palma Ambiente, società in house del Comune per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti solidi urbani, con l'approvazione del bilancio 2021, nel corso dell'assemblea dei soci, può far partire la gara d’acquisto dei mezzi e delle attrezzature.

La raccolta dei rifiuti differenziati avverrà attraverso le isole ecologiche, dove i cittadini potranno conferire i rifiuti attraverso una card o una App. Agli stessi residenti verrà riconosciuto un premio, attraverso dei buoni spesa da spendere all'interno del territorio comunale.