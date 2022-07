Naro, è morto Vincenzo Giglio: consigliere comunale e comandante polizia provinciale

La comunità di Naro, in provincia di Agrigento, è a lutto per la scomparsa di Vincenzo Giglio, comandante della polizia provinciale. Giglio, 62 anni, consigliere comunale, si è spento dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha scosso concittadini e colleghi.

"Apprendo con sconcerto della scomparsa del comandante della polizia provinciale e consigliere comunale Vincenzo Giglio - è il commento del primo cittadino di Naro, Maria Grazia Brandara in un posto sulle sue pagine social - . Va via una persona perbene, un avversario politico leale, un serio professionista, un uomo amato da molti per la sua gentilezza e la sua compostezza". "Un modo di essere che non ha perso mai - sottolinea il sindaco di Naro - , nemmeno nei giorni della malattia. A nome della comunità narese mi stringo al dolore dei suoi familiari. Che la terra gli sia lieve".

