Realmonte, Alessandro Mallia ed Emanuele Alonci lasciano FdI e aderiscono all'Udc

Il consigliere comunale di Realmonte, Alessandro Mallia e il Presidente del circolo FdI, Emanuele Alonci, lasciano Fratelli d’Italia e aderiscono all’Udc. "La mia scelta di aderire all’Udc Italia - afferma Alessandro Mallia - è dettata da quei valori moderati e cristiani che da sempre hanno contraddistinto la mia idea politica e che riscontro nel programma dello scudocrociato. Mi sono avvicinato all’Udc con grande entusiasmo. Per me sarà una nuova stagione politica che mi vedrà affrontare con impegno e costanza le problematiche della mia Realmonte e il confronto con i miei concittadini”.

Emanuele Alonci esprime soddisfazione per la scelta compiuta. "Ci concentreremo sulle problematiche legate all’ambiente e al lavoro. Con la scelta di lasciare Fratelli d’Italia e sposare la causa dell'Udc, inizia per me una nuova fase e una nuova esperienza politica. Desidero ringraziare il segretario nazionale del partito centrista, Onorevole Lorenzo Cesa, il segretario regionale, Onorevole Decio Terrana, e il segretario provinciale Silvio Alessi per la fiducia che ci hanno dato” .

Un plauso giunge anche dal consigliere del comune di Agrigento in quota Udc, Fabio La Felice. ”Oggi inizia una nuova fase, sono certo che insieme costruiremo un laboratorio politico di idee aperto a coloro che condividono il nostro agire per lo sviluppo delle comunità siciliane”.

Il Segretario Regionale dell’Udc, Onorevole Decio Terrana sottolinea la crescita di consensi fatta registrare dal partito sul territorio. "Esprimo soddisfazione per le continue adesioni allo scudocrociato che gratificano il nostro lavoro in tutta la Sicilia. Siamo compiaciuti e felici di accogliere nel nostro organigramma Alessandro Mallia e di Emanuele Alonci. Queste nuove partecipazioni ci danno la forza per proseguire il nostro percorso finalizzato alla costruzione di un'area di centro coesa e moderata che sappia governare bene, affrontando le problematiche che vivono quotidianamente i cittadini. Notiamo con piacere come ci sia sempre di più grande interesse per lo scudocrociato, polo simbolo che rappresenta il vero centro culturale e ideologico della coalizione. Stiamo dimostrando concretamente di essere il partito dei valori “ .

Il Coordinatore provinciale Silvio Alessi afferma: “Queste continue ed entusiaste adesioni all’Udc sono motivo di grande orgoglio per tutto il partito. Queste scelte vogliono essere un segnale affinché ritorni la vera politica nella nostra provincia” .

