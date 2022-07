Agrigento, un accordo fra Comune e Asp per combattere la violenza di genere

Azienda sanitaria provinciale e Comune di Agrigento insieme per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere con azioni congiunte ed integrate. Questa mattina, nel Palazzo dei Giganti, il commissario straordinario Asp Mario Zappia ed il sindaco di Agrigento Francesco Micciché hanno sottoscritto un protocollo d’intesa attraverso il quale i due enti si impegnano, ciascuno secondo la peculiarità delle proprie linee d’attività, a fare rete per promuovere azioni di sensibilizzazione della collettività, assicurare adeguata assistenza, accompagnamento e orientamento alle donne in difficoltà, garantire protezione e sicurezza alle vittime di violenza psico-fisica.

«Previsto un tavolo di concertazione permanente - si legge in una nota dell’Asp - in grado di intervenire con tempestività e professionalità e di monitorare costantemente il fenomeno attraverso un sistema di raccolta dati sulla sua consistenza».

