Agrigento, Crapanzano dirigerà la riabilitazione dell’ospedale di Agrigento

Il medico agrigentino Fausto Crapanzano, 42 anni, è il nuovo direttore dell’unità di recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Specializzato in medicina fisica e riabilitazione a Pavia nel 2009, Crapanzano è risultato vincitore di concorso e assume la direzione del reparto per i prossimi 5 anni. Questa mattina il nuovo primario è stato ricevuto dal commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia, per la sottoscrizione del contratto alla presenza del direttore amministrativo Alessandro Mazzara e del direttore sanitario Gaetano Mancuso.

