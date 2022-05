Elezioni a Sciacca, depositate le prime liste: sorprese in arrivo

La lista guidata dal candidato sindaco Ignazio Messina è stata la prima presentata ieri al Comune di Sciacca. Successivamente ne sono state depositate altre tre, sempre a sostegno di Messina, in attesa dell'ultima ("Onda") in via di presentazione.

Gli altri candidati depositeranno le liste questa mattina. E si fa avanti, come scrive Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia, la possibilità che la sfida non sia a tre, ma a quattro candidati sindaco. A Matteo Mangiacavallo, sostenuto da uno schieramento di centrodestra (3 liste), ed a Fabio Termine, che guida una coalizione di centrosinistra e di liste civiche (4), dovrebbe aggiungersi, con ogni probabilità, Mario Turturici, coordinatore cittadino di Forza Italia, sostenuto da una lista degli azzurri e da Io Apro Rinascimento che fa capo a Vittorio Sgarbi. Ecco le liste fin qui depositate.

Candidato sindaco Ignazio Messina

Lista Messina: Ignazio Messina, Rossella Rita Archetti, Paola Barreca, Ignazio Bivona, Raimondo Brucculeri, Clelia Catanzaro, Donatella Cognata, Alfonso Cutruneo, Sergio Daina, Noelia Di Grande, Monica Di Vallelunga, Brigida Fazio, Andrea Giacalone, Luca La Barbera, Rossella Leone, Francesco Lo Bue, Ignazio Marino, Gaetana Morrione, Maria Navarra, Carlo Nigro, Caterina Santangelo, Aurelio Schittone, Dino Tanto, Christian Marranzano.

Insieme per Sciacca: Alberto Sabella, Pasquale Bentivegna, Antonino Venezia, Vincenzo Catania, Chiara Craparo, Marica Lentini, Silvia Curreri, Fabio Cusumano, Sebastiano Grisafi, Maria Giunta, Maria Ruggia, Alida Giambalvo, Caterina Santangelo, Giuseppina Ciancimino, Angelo Solarino, Elisa Scaglione, Daniela Ardizzone, Maria Maniscalco, Accursio Alarisi, Francesco Raia, Michele Raso, Vincenzo Scirica, Giuseppa Tumminello, Piero Della Vittoria.

Sciacca Terme Rinasce: Michele Ferrara, Antonina Adelfio, Rosanna Alfonso, Giovanna Barna, Pietro Bono, Daniela Grisafi, Rosanna Curreri, Salvatore Cusumano, Vincenzo D’Asaro, Accursio Di Leo, Vincenzo Dimino, Grazia Frazzetta, Calogero Licata, Luca Lo Monaco, Isidoro Maniscalco, Paolo Marchese, Elena Mendola, Giovanni Montemaggiore, Riccardo Plaia, Leonardo Sclafani, Santo Tirnetta, Fahed Znati, Tiziana Milito, Matteo Galenci.

Ventiventidue: Manuela Allegro, Dalila Barbiera, Filippo Bellanca, Franca Bongiovì, Elide Cassarà, Daniela Catagnano, Lorella Ciaccio, Ylenia Ciulla, Liliana Cusumano, Rossella Di Leo, Gabriella Indelicato, Francesco Lo Bue, Paolo Mandracchia, Nicola Perricone, Irene Pumilia, Michela Santangelo, Alberto Scaduto, Accursia Scandaglia, Accursio Stagno, Alessandra Abruzzo, Calogero Colletti, Gaetana Venezia, Gaia Visita, Giuseppe Venezia.

