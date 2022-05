Il sindaco di Lampedusa: «Le barche dei migranti alla deriva un pericolo per i pescatori»

«Le numerose imbarcazioni lasciate alla deriva in occasione delle operazioni di soccorso dei migranti rappresentano un pericolo per i pescatori». Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, dopo i numerosi approdi delle ultime ore: 17 per un totale di 631 persone. «Dal momento - ha aggiunto - che in alcuni casi le operazioni di soccorso dei migranti sono avvenute in mare, le imbarcazioni sono rimaste alla deriva e mi sono state segnalate dai pescatori. Queste imbarcazioni provocano rischi ai pescherecci e alla incolumità degli stessi pescatori e, se dovessero affondare, rappresenterebbero anche un problema dal punto di vista ambientale: è necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per recuperarle e trainarle in porto».

Un appello analogo era stato lanciato ad agosto dell'anno scorso.

