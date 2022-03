Comune di Canicattì verso il dissesto, la giunta Corbo segna il passo

Amministrazione comunale di Canicattì ingessata su se stessa ed inoperosa sul fronte politico ed amministrativo. Ad oltre quattro mesi dall’insediamento della giunta guidata dal sindaco Vincenzo Corbo si segna il passo. L’ultimo consiglio comunale risale ai primi di gennaio. Si è svolto pure da remoto per un temuto contagio da Covid-20129 di alcuni consiglieri che sarebbero venuti in contatto con soggetti positivi. Da allora nulla. Solo riunioni delle commissioni consiliari permanenti. Tranne di quelle per la cui convocazione si era mossa la minoranza/opposizione. Il motivo di questo preoccupante stallo che sa tanto di autentico immobilismo è da ricercare nell’ormai già certa dichiarazione dello stato di dissesto. Il sindaco Corbo e l’assessore alle Finanze e Bilancio Patrizia Bennici dopo un iniziale tentativo di scongiurarlo hanno dovuto arrendersi. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Enzo Gallo

