Cammarata restituirà la tassa rifiuti ai contribuenti in regola: primo Comune in Sicilia

«La città di Cammarata è il primo Comune della provincia di Agrigento ad aderire al protocollo d’intesa con la società Remunero, che garantisce una “premialità” agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti. La premialità si traduce nella restituzione pari al 100% di quanto dovuto annualmente per la Tari, versato a tutti gli utenti, sia famiglie sia imprese». A darne notizia è l’ufficio stampa di Remunero, progetto europeo di economia circolare.

Per ottenere la restituzione della Tari basta rispettare tre parametri: essere in regola con il pagamento del tributo, aver conferito correttamente i rifiuti e non ricevere multe di carattere ambientale. In più, per le aziende è prevista una riduzione della base imponibile immediata fino a un massimo del 30 per cento. Obiettivo finale è la restituzione del 100 per cento della Tari ai cittadini e alle imprese del territorio. Si tratta di un accordo della durata di 5 anni che non comporta oneri per le amministrazioni comunali e prevede il pieno rispetto della privacy e dei dati personali.

«L’ambizioso progetto di Remunero che abbiamo deciso di mettere in atto per il Comune di Cammarata - commenta il sindaco Giuseppe Mangiapane - è uno strumento che farà da volano per l’economia territoriale e delle famiglie, favorendo l’economia circolare. Abbiamo accettato di aderire al progetto perché crediamo nelle potenzialità della piattaforma Remunero, che permetterà, nei prossimi anni, di ottenere risultati importanti nel recupero dell’evasione del tributo e un ulteriore monitoraggio puntuale sul corretto conferimento dei rifiuti».

La tutela ambientale

«È un progetto - spiega il sindaco Mangiapane - che ci consente di conciliare la salvaguardia delle risorse ambientali con il benessere economico e la qualità sociale, attraverso un sistema di premialità riservato agli utenti virtuosi. Al tempo stesso non modifica il contratto di servizio con la società che gestisce l’appalto di raccolta rifiuti, mentre la restituzione dell’importo Tari degli utenti è totalmente a carico della società Remunero».

Il sistema premiale

Federico Orlando, amministratore e fondatore di Remunero, spiega: «Migliorare l’ambiente e incentivare l’economia locale, coinvolgendo l’intera comunità. Ecco il ciclo virtuoso di Remunero: tu contribuisci a un ambiente più pulito, noi contribuiamo ai tuoi acquisti, i tuoi acquisti contribuiscono a un’economia più ricca e trasparente. Insieme facciamo un mondo migliore». E conclude: «Siamo soddisfatti che il Comune di Cammarata abbia scelto di prendersi cura dell’ambiente, rafforzando la raccolta differenziata tramite il meccanismo premiante di Remunero e dando la possibilità ai propri i cittadini e alle imprese del territorio di recuperare il 100% della Tari versata».

Come funziona

Per ogni utente che si registra sulla piattaforma di Remunero viene aperto un conto online e inviata una carta per i pagamenti: la Remunero Card. È prevista una commissione di transazione del 3,5% per sbloccare l’importo accreditato. Per i privati l'importo svincolato viene anticipato trimestralmente, così da verificare il comportamento virtuoso degli utenti, e può essere utilizzato solo all’interno del proprio territorio per pagare fino al 30% di ogni acquisto effettuato, creando così un sistema di economia circolare.

Remunero Card: un esempio pratico

L’utente Tari riceve la Remunero Card con l’accredito del tributo pagato, che può spendere nella modalità indicata da Remunero presso tutti i soggetti titolari di partita Iva sul territorio, ai quali è stato attivato il conto Remunero. Esempio: per un acquisto di 100 euro, si può pagare l’equivalente di 30 con la Remunero Card e i restanti 70 in contanti o con carte di credito. L’esercente emette lo scontrino per il 100% dell’importo, indicando lo sconto che va facoltativamente dall’1% al 30%, che invece viene monetizzato sul conto Remunero. Si ottiene così una riduzione della base imponibile al 70% dell’importo, senza obbligo di richiesta e rendicontazione all’Agenzia delle Entrate che viene effettuata in automatico dalla app di Remunero.

Chi è Remunero

Remunero è il primo modello di economia circolare multifunzionale rivolto ai Comuni italiani ed europei, indirizzato all’armonizzazione e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, attraverso una serie di strumenti e servizi alla persona, alle aziende e alle amministrazioni comunali. In Italia, Remunero ha introdotto il suo primo progetto ambientale che, attraverso la premialità, restituisce la Tari ai contribuenti virtuosi.

