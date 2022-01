Agrigento, il Codacons: «Troppi 155 mila euro per due bagni chimici»

«Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione, ma chi spende 155 mila euro per due bagni prefabbricati anziché adeguare quelli esistenti, non può dirsi un bravo amministratore». Così il vicepresidente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, che attacca il Comune della città del templi. «Mi lamento per l’assenza di bagni pubblici dal 2013. Adesso leggo che ne installeranno due, apro l’albo pretorio e trovo tanto di determina (la n. 3206 del 30 dicembre 2021): spesa effettuata per l’acquisto di due bagni chimici prefabbricati auto pulenti manovrabili da remoto 155.510,38 euro. Con questi soldi si adeguavano e ristrutturavamo tutti i bagni della città e cioè uno per ogni quartiere, bagni in cemento a prova di vandali, Bastava fare due conti e una gara per la gestione da affidare a una cooperativa del terzo settore, utilizzando i soldi della tassa di soggiorno».

Al momento dall'amministrazione comunale non è arrivata alcuna replica.

