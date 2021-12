Favara, le donazioni degli imprenditori per rifare le strade

Presidente da dieci anni della squadra locale del Pro Favara, solo di recente è approdato in politica, avendo partecipato nello scorso mese di ottobre alle elezioni amministrative risultando il secondo più votato tra gli aspiranti consiglieri comunali.

Forte di questo nuovo ruolo, Rino Castronovo, imprenditore di professione, ha voluto donare al Comune, a corto di risorse finanziare, 20 tonnellate di bitume necessario per rattoppare alcune delle strade più trafficate della città. L’iniziativa ha avuto il supporto anche di due imprese, la Elcal e la Marsal, mentre la Essequattro Costruzioni ha fatto pervenire agli amministratori comunali del calcestruzzo destinato a ridare dignità a via Portella, da anni in stato di abbandono. Un altro consigliere comunale, Antonio Cipolla, anche lui imprenditore, ha messo a disposizione alcuni mezzi necessari per portare a termine gli interventi.

«Il grande cuore dei favaresi – dice il sindaco Antonio Palumbo - permetterà di eliminare alcuni pericoli per la circolazione, ma il nostro impegno è essere meritevoli di tanta attenzione: lo saremo mettendoci subito al lavoro per programmare attività di manutenzione che scongiurino il riproporsi di una situazione tanto disastrata. Ringraziamo il consigliere comunale Rino Castronovo e le imprese Elcal e MarSal, ma anche i consiglieri Antonio Vullo e Massimo Milazzo che si sono prodigati per consentire al Comune di ricevere quei sostegni che in un momento di grave crisi economica rappresentano una piccola valvola di sfogo».

Insieme all’assessore comunale ai Lavori pubblici, Emanuele Schembri, il primo cittadino di Favara lancia un nuovo appello a tutti coloro i quali vogliano o possano rendersi utili per superare un’emergenza che con i propri mezzi oggi il Comune non è certamente in grado di affrontare. Il Comune di Favara esce da un dissesto finanziario con ferite non ancora rimarginate e che pesano come macigni sulla programmazione delle attività amministrative future.

