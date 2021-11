Comuni senza soldi, ad Agrigento trenta sindaci della provincia incontrano il prefetto Cocciufa

Una delegazione, composta da 30 sindaci della provincia di Agrigento, è stata ricevuta, stamattina, dal prefetto Maria Rita Cocciufa per affrontare le gravissime criticità finanziarie e organizzative che stanno vivendo i Comuni siciliani e per chiedere provvedimenti normativi urgenti e risolutivi idonei a sostenere i comuni, che a causa di una grave crisi strutturale e di sistema, non sono in grado di approvare i bilanci.

Ieri incontri analoghi ci sono stati in altre prefetture dell’Isola.

Dall’Anci viene reso noto che in base agli ultimi dati pubblicati dall’assessorato regionale delle Autonomie Locali, infatti, solo 152 Comuni su 391 hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e appena 74 Comuni il consuntivo 2020.

