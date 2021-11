Il neosindaco di Canicattì presenta la sua giunta

L’appuntamento è per le 11 di questa mattina nella sala consiliare del comune di Canicattì. Al primo piano del palazzo di corso Umberto I il neo sindaco Vincenzo Corbo alla presenza del segretario comunale ufficializzerà la composizione della giunta. Alla presentazione dell’esecutivo ci saranno sicuramente i familiari degli assessori ma anche alcuni consiglieri comunali. Della giunta del sindaco Corbo, al suo terzo mandato , ha chiamato a far parte un suo ex assessore: Patrizia Bennici, l’ex assessore dimesso dal suo pdecessore, l’architetto Massimo Muratore e l’ex presidente del consiglio Alberto Tedesco assieme all’ex consigliere comunale Franco Giordano. I neofiti sono invece Vincenzo Sciabica, Lillo Ferrante Bannera e Giuseppe Corsello.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Enzo Gallo

© Riproduzione riservata