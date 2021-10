Nel consiglio di Canicattì i non eletti della lista civica Corbo, ripescati Curto e Nicosia

Non ha perso tempo e si è messo già al lavoro il neo sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, mentre la commissione elettorale ha ultimato la verifica delle preferenze dei 230 candidati al consiglio, così da determinare i 24 inquilini del palazzo comunale di corso Umberto I. Il controllo non ha riservato sorprese rispetto ai dati ufficiosi né in termini di attribuzione dei seggi né per la proclamazione degli eletti. La legge elettorale prevede che alla coalizione che sostiene il candidato sindaco vincitore vadano 14 dei 24 seggi utili. Uno dei seggi va al candidato sindaco sconfitto al ballottaggio cioè Cesare Sciabarrà che è quindi consigliere di diritto.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Enzo Gallo con i nomi di tutti i neo consiglieri

