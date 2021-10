Conte: parte cospicua dei fondi Pnrr deve andare al Meridione

«Una parte cospicua dei fondi del Pnrr deve andare al Meridione. Sarebbe una follia con questa montagna di miliardi non riavviare e consentire al Paese di poter correre, coniugando crescita economica e sociale. No al divario fra Nord e il Sud. Una parte cospicua dei fondi devono essere garantiti al sud e il movimento cinque stelle farà in tutti i modi che vadano al Sud». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte a Favara per una iniziativa elettorale. “Poi - ha aggiunto - ci sono dei problemi concreti: bisogna saperli spendere. Quello che è successo qui, con 31 progetti per l’agricoltura, bocciati per carenza di requisiti è molto grave e ci dice che ci sono delle amministrazioni territoriali che non sono in grado di spendere. Dobbiamo intervenire, questi soldi vanno spesi e non va sprecato neanche un euro».

«Il voto dei grandi Comuni non può coinvolgere la Sicilia. Non credo che un’onda nazionale possa essere determinante su quest’isola dove, come sul territorio nazionale, sismo riusciti a convergere con Pd, con liste civiche. Qualche volta siamo andati da soli», ha continuato. E sui migranti: «Il problema dell’immigrazione e della gestione dei flussi migratori non si risolve né col filo spinato, né coi muri. Nella zona costiera non puoi erigere delle barriere. Bisogna intervenire con una gestione europea, prevenire le crisi geopolitiche che innescano i flussi migratori. Occorre lavorare a livello internazionale con i Paesi di origine e quelli di transito. Non si può militalizzare l’Unione europea».

© Riproduzione riservata