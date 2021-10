Amministrative a Canicattì, quattro i candidati a sindaco: tutte le liste

Sono i quattro candidati alla poltrona di primo cittadino di Canicattì. Vincenzo Corbo è sostenuto dalle liste Corbo Sindaco, Facciamo Squadra per Canicattì; Ettore Di Ventura è appoggiato da Canicattì Rinasce, Forza Italia, Liberi e Forti, Soprattutto Canicattì – con Di Ventura Sindaco; Fabio Falcone dal movimento Canicattì in MoVimento); e Cesare Sciabarrà dalla lista Cesare Sciabarrà sindaco per Canicattì, da Fratelli d'Italia e da Onda.

Le liste elettorali del Comune di Canicattì

Candidato sindaco Vincenzo Corbo

Facciamo Squadra: Licata Domenico detto “Mimmo Lalicata”, Lo Giudice Giuseppe, Acquisto Cecilia, Alessi Anita, Asaro Giuseppe Pio, Battaglia Antonino Domenico, Canicattì Gianluca, Cocciniglio Ylari Pia detta “Ilari Cocciniglio”, Cuva Antony, Daescu Elena, Di Bella Salvatore, Ferrante Bannera Mario, Gallo Giuseppe, Giammusso Angela, Mantione Maria Rita, Marino Maria, Migliore Nicoletta, Morreale Francesco, Moscato Monica, Orlando Raimondo, Piazza Pietro, Pranio Gianluca, Restivo Calogero detto “Lillo Restivo”; Turco Alida.

Corbo Sindaco: Corbo Vincenzo, Anello Maria, Aromatico Monica, Bennici Patrizia, Campagna Giuseppe, Chiarenza Calogero, Cipollina Marcello, Comparato Alessio, Curto Dario, Ferrante Bannera Giuseppe, Ferraro Carmelo, Ferraro Rosella, Guccione Diego Raimondo, La Valle Giuseppina, Li Calzi Giuseppina, Manna Federica, Muratore Anna, Muratore Massimo, Nicola Liliana Pia, Onolfo Carmelo, Orlando Flavia, Rizzo Gaetano, Salvaggio Luigi, Scibetta Giuseppe.

Candidato sindaco Ettore Di Ventura

Forza Italia: Alaimo Giuseppe, Alfano Egle (detta Irene), Alù Giuseppe Gioacchino, Belmonte Angela, Cacciatore Emanuele, Di Vinci Tiziana, Di Naro Gianpiero, Falcone Eleonora, Falcone Rosaria (detta Sara), Falcone Vincenzo, Ferretti Franco, Ferlisi Chiara, Gallo Salvatore, Giardina Giuseppe, La Greca Gioachino, Leone Maria Chiara, Nucera Agostino, Parla Rita, Sacheli Agata (detta Irene), Sanfilippo Ferdinando, Sena Vincenzo, Tramontana Maria Rita, Vaccaro Maurilio, Valentini Emilio.

Soprattutto Canicattì: Attardo Giovanni, Campanella Silvia, Cani Antonio, Cardella Serena, Caruano Maria Gabriella, Cuscio Claudio, Cuva Angelo, Di Fazio Giangaspare, Faldetta Vanessa, Giardina Antonio, Giardina Chiara, Giardina Dario, Greco Salvatore, Licata Vincenza Rita, Messina Fabiola, Monachino Morena, Monteleone Concetta, Muratore Calogero, Palermo Umberto, Petralito Giuseppe, Pileo Felice, Saieva Diega, Salvagio Tiziana, Zarbo Debora.

Liberi e Forti: Asti Vincenzo, Mannarà Onorata detta Nora, Parla Angelo, Bellanca Vincenzo, Tardino Gioachino, Cacciato Lucrezia Maria Lucia, Farruggio Giuseppe, Corsello Chiara Pia detta Chiara, Martines Vincenzo Gioachino, Lo Giudice Gessica, Tiranno Giusi, Bennici Ylenia, Calabrò Dario, Giardina Maria Concetta, Abbate Laura Ermelinda, Vaccaro Luca Emanuele, Palumbo Piccionello Calogera detta Liliana, Incorvaia Concetta, Galvano Giuseppe.

Canicattì Rinasce: Aquilino Renzo, Arcadipane Deborah, Alaimo Massimo, Avanzato Emanuele Vincenzo, Avanzato Ilenia, Bonsangue Antonio, Bordonaro Riccardo, Carlino Alessia Vincenza, Curto Vincenzo, Di Lucia Rosario, Giardina Andrea, Giordano Elide, Inglima Sophia, Livatino Carmela Maria, Migliore Antonino, Montanti Pietro, Pisciotta Antonia, Parla Diego, Rubino Giovanni, Seminatore Giuseppe, Lupo Maria Teresa, Trupia Carlo, Turco Domenica, Scrimali Rita.

Candidato sindaco Fabio Falcone

Canicattì in Movimento: Aquilino Cristian, Bassetta Franca, Bellanca Biagia, Bennici Giuseppe, Bergamo Loris, Callari Diego, Cappadona Gioacchino, Condello Liliana, Diana Marcello, Falcone Fabio, Gangi Alessandra, Gracchi Vincenzo, Inglima Antonio, Lo Manto Irene, Marchese Ragona Sandro, Martorana Antonino, Meli Angelo, Messina Roberta, Puleri Vanessa.

Candidato sindaco Cesare Sciabarrà

Cesare Sciabarrà sindaco per Canicattì: Sciabarrà Cesare, Alaimo Giovanni detto Gianni, Bellavia Santa detta Rita, Bonsangue Valerio, Castellana Giuseppe Antonio, Codreanu Constantin, Distefano Vincenzo, Ficarra Diego, Gagliano Giuseppina, La Monaca Pietro, Lalicata Giuseppe, Lauricella Grazia, Li Puma Sabina, Mantione Gaspare, Milana Angela, Pappalardo Luciano, Rinallo Antonio, Russo Vincenzo, Sabatini Alessandra, Scviabbarrasi Ivan Giuseppe, Scopelliti Antonio Emanuele, Sferrazza Eleonora detta Floriana, Sferrazza Filomena detta Fanuela, Vinci Fabio.

Onda: Brunco Gaetano, Burgi Daniela, Burgio Anna, Caracciolo Gioacchino, Carlino Miriam, Cavaleri Tanja, Cilia Gianluca, Di Fede Domenico, Di Natale Concetta Rita, Di Natali Eleonora Maria Rita, Facciponte Flavia, Fazio Emanuela, Ferraguto Giuseppe, Ferrante Calogera, Geremia Calogero, Milioti Giuseppe, Mongitore Giuseppe, Napoli Francesca, Quagliata Gaetano, Ricotta Anna, Sciascia Cannizzaro Giuseppe, Turco Claudio, Vicari Giacomina, Failla Calogero.

Fratelli d’Italia: Marchese Ragona Liliana detta Daniela, Drago Calogero detto Gero, Militello Gioacchino, Amato Maria, Coniglio Calogero detto Lillo, Lo Dico Carmelina detta Laura, Carlino Gabriella, Curto Carmela, Cusumano Antonino Salvatore, Di Stefano Leopnardo Raimondo Maria, Farruggio Valeria, Valentino Franco, Giarratana Calogero detto Lillo, Guarneri Giuseppe, La Greca Giuseppe, Mangiavillano Pio Giuseppe, La Greca Mario, Marranca Antonino detto Massimo, Milanese Cristian, Milazzo Diego, Palumbo Constantin detto Gabriele, Rinallo Angelo, Rizzo Maria detta Nora, Brunetto Corinne.

