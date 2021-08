A Sciacca una via “rigenerata” grazie alle decurtazioni degli stipendi dei deputati di Attiva Sicilia

A Sciacca una via rinnovata, anzi “rigenerata” con la campagna Rigenera che ha utilizzato il fondo finanziato con le decurtazioni degli stipendi dei deputati di Attiva Sicilia. La nuova via Perollo è stata inaugurata oggi dopo un lavoro che ha coinvolto la comunità saccense che si è adoperata volontariamente per ridare dignità a un luogo che da anni era fortemente trascurato. La proposta di riqualificare questa via è stata avanzata dal Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca e selezionata sulla base di un voto online tra altri 12 progetti.

“In questa iniziativa – afferma Matteo Mangiacavallo, deputato regionale di Attiva Sicilia - c'è il senso dell'impegno di ciascuno di noi all'interno delle Istituzioni. Un impegno che stavolta si è tradotto in un intervento nella struttura urbanistica di Sciacca attraverso la restituzione di una parte della nostra indennità di parlamentare regionale. E c'è quella attenzione versi i territori che caratterizza da sempre l'azione di Attiva Sicilia”.

Cos’è Rigenera

Rigenera è una campagna di rigenerazione urbana promossa dal gruppo parlamentare all’ARS Attiva Sicilia: i deputati regionali destinano parte delle loro indennità mensili a un fondo per iniziative di carattere regionale, indirizzate alla collettività. I cittadini potevano partecipare inviando una foto di un luogo delle propria città, degradato e non, che meritava di essere “rigenerato”. Interventi volti anche alla narrazione della “sicilianità”, dell’identità dell’Isola, lanciando un messaggio di “rinascita” della Sicilia a seguito di un'emergenza, come quella per il Coronavirus, che ha visto fermarsi tutto il Paese.

Le idee pervenute sono state 21, di queste 13 hanno superato la selezione e alla fine la più votata on line è stata la riqualificazione di via Perollo a Sciacca.

© Riproduzione riservata