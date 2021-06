Infrastrutture, Cancelleri in Sicilia lunedì: visite ad Agrigento e a Gela

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, sarà in visita in Sicilia lunedì 28 giugno. Farà tappa, in particolare, ad Agrigento e a Gela.

Il programma della giornata prevede alle 11.30 un incontro con i sindaci del territorio presso la Prefettura di Agrigento, preceduto da un punto stampa. Il meeting ha lo scopo di fare il punto della situazione sulle infrastrutture della provincia di Agrigento. La visita proseguirà con un sopralluogo al viadotto Akagras I, il Morandi.

Il sottosegretario Cancelleri si sposterà poi a Gela per un saluto istituzionale con il sindaco all'interno del Palazzo comunale e un incontro con la stampa alle 18.30.

