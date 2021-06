Manifesti con Giorgia Meloni a testa in giù a Favara, la condanna dell'Udc: "Inqualificabile"

Il Coordinatore Politico dell'Udc a Favara, Valerio De Miceli , il coordinatore provinciale dell’Udc Silvio Alessi ed il Coordinatore Politico dell'Udc in Sicilia, l'On. Decio Terrana, prendono decisamente le distanze, a nome di tutto l’Udc, dalla pubblicazione dei manifesti elettorali di Giorgia Meloni a testa in giù, gesto ritenuto inqualificabile.

“E’ evidente – si legge in una nota dell'Udc – che ci sia ancora qualcuno che, al confronto politico, preferisca un clima di odio e tensione. Esprimiamo piena solidarietà a Fratelli D’Italia ed a Giorgia Meloni. Prendiamo altresì le distanze da quanti non accettano e non rispettano le regole democratiche. Il confronto politico parte da idee e azioni diverse, anche opposte, ma sempre nel rispetto della civile dialettica. Quanto fatto a Favara non appartiene alla politica, alla democrazia e alla civiltà, mostra solo odio e pochezza“.

L’Udc ricorda che, proprio nei giorni scorsi, il coordinatore regionale Decio Terrana si è recato a Favara per discutere con il Coordinatore Politico Cittadino, Valerio De Miceli, il vice coordinatore Gerlando Nobile e diversi simpatizzanti, dei problemi che sta vivendo l’intera comunità favarese.

