Amministrative, Decio Terrana (Udc): "Pronti a rilanciare Favara"

Le Amministrative d'autunno creano fermento a Favara. In vista delle elezioni, il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On.Decio Terrana, il Coordinatore Politico della Provincia di Agrigento, Silvio Alessi, la vice coordinatrice regionale dell’ UDC Giovani, Manuela Raneri, si sono incontrati a Favara con il Coordinatore Politico Cittadino, Valerio Di Miceli, il vice coordinatore Gerlando Nobile, e tanti altri amici dell’Udc di Favara.

Il coordinatore regionale del partito, onorevole Decio Terrana, ha rilevato l’opportunità di assicurare un collante ancora più stretto e diretto tra le amministrazioni locali del territorio e la Regione, e si è impegnato a recepire le istanze locali, richiamando l’attenzione degli Assessori Regionali dell’UDC sulle varie questioni affrontate per rilanciare Favara.

"Abbiamo presentato ai nostri dirigenti dell’Udc le numerose problematiche della città di Favara – ha dichiarato il coordinatore cittadino Valerio Di Miceli - Ancora oggi abbiamo difficoltà legate all’emergenza dei rifiuti e alla situazione igienico sanitaria contingente, c’è un grave ritardo nel pagamento degli stipendi del personale comunale, tutti problemi riconducibili soprattutto alla crisi profonda in cui versa il Comune di Favara. La pandemia e le tensioni sociali che animano il dibattito politico ci richiedono interventi a favore dei lavoratori e delle famiglie, un rilancio dell’economia locale e soprattutto del turismo. Favara è una cittadina che può offrire tanto a tutti i residenti, non è possibile che le amministrazioni che si susseguono finiscano per dimenticare la propria città".

Il coordinatore provinciale, Silvio Alessi, ha annunciato inoltre un confronto provinciale e la formazione di tavoli tecnici per l’elaborazione dei programmi amministrativi per le prossime elezioni. Con grande sintonia si è sottolineato l’impegno dell’UDC a costruire una squadra di donne e di uomini di qualità per realizzare un progetto condiviso con tutte quelle forze che vogliono sposare un progetto realmente concreto e di rilancio della Città di Favara.

