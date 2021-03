Giancarlo Cancelleri presente all'apertura di un tratto della Caltanissetta-Agrigento

Oggi il sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, si è recato della SS640 della Caltanissetta-Agrigento accompagnato da tecnici ANAS e CMC al fine di verificare lo stato dell’avanzamento dei lavori dei cantieri aperti.

“Oggi abbiamo aperto al traffico altri due chilometri a doppio senso di marcia della SS 640 nei pressi dello svincolo Caltanissetta nord. Il 16 aprile apriremo al traffico l’ultimo tratto di questa strada che collega la A19 fino alla rotatoria che porta alla SS di innesto con la Città di Caltanissetta. Ogni tratto completato e restituito al territorio, come ho sempre detto, merita di essere raccontato per dimostrare che i lavori non si fermano ma che, nel rispetto dei tempi, procedono spediti", ha detto.

"Questo è un momento importante perché finalmente gli automobilisti potranno percorrere per intero la nuova 640, come si auspicava da anni! Un risultato raggiunto con sacrificio e soddisfazione grazie all’impegno di Anas, CMC, l’affidatario che hanno lavorato senza sosta. Stiamo parlando di cantieri che erano abbandonati e fermi! È fondamentale quindi continuare a collaborare tutti per il raggiungimento di questo traguardo fino al completamento dell’intera opera! Conto di consegnare il resto della SS 640 va da Caltanissetta va fino ad Agrigento entro il 2022! I cantieri resteranno vivaci e attivi, ve lo prometto!” ha concluso il sottosegretario Cancelleri.

© Riproduzione riservata