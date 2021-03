Udc, Carmelo Falco è il nuovo coordinatore dei Giovani di Agrigento

Carmelo Falco è il nuovo coordinatore dell'Udc Giovani della provincia di Agrigento. Falco, oggi ricercatore del Gal Hassin, Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche, è rientrato di recente in Sicilia dopo un decennio di esperienze all’estero. Al centro di Isnello è ricercatore al Telescopio Robotico GRT2.

“Accolgo la nomina con grande soddisfazione – dice Falco - Sono cosciente della responsabilità di condurre il movimento giovanile agrigentino verso una crescita nei valori politici e etici dell’UDC. L’Italia ha tanto bisogno di una forza moderata e, anche se laica, con valori profondi e cristiani. Con alte motivazioni cercherò di contribuire, insieme ai tanti giovani del partito, al raggiungimento di questi obiettivi. Sarà un onore servire nel mio piccolo una comunità politica così importante”.

A comunicare la nomina il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo: “Sono entusiasta per la nomina di Carmelo – dichiara Gero Palermo – Una figura professionale di così alto spessore è il giusto punto di riferimento da dare a tutti quei giovani moderati della Provincia di Agrigento che ogni giorno si avvicinano sempre più al nostro Partito. La nomina di Carmelo rafforza il desiderio dell’Udc di puntare su Competenze e Formazione per far crescere una nuova Classe Dirigente Politica adeguata a guidare le Istituzioni Italiane. Stiamo realizzando una Formazione di spessore e di qualità; proprio sabato scorso abbiamo parlato, nella nostra Scuola di Formazione Politica Online, di Innovazione e Comunicazione, affrontando temi quale Social Media Marketing e Trasformazione Digitale, parlando delle Nuove Tecnologie per l’Industria 4.0 e delle nuove Professioni Digitali”.

