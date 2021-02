Licata, dipendenti comunali sul piede di guerra

I dipendenti del comune di Licata lamentano l’improvvisa ed ingiustificata interruzione della contrattazione decentrata relativa agli anni 2019 e 2020. La Funzione pubblica della Cgil è stata costretta a chiedere l’attivazione della procedura di raffreddamento per la mancata definizione della trattativa.

«Nonostante la Cgil - dichiarano il coordinatore provinciale Enti locali, Pietro Aquilino e il segretario generale della Funzione pubblica, Enzo Iacono - abbia avanzato diverse richieste di convocazione della delegazione trattante, per discutere e definire la contrattazione decentrata integrativa anni 2019 e 2020, così come previsto dal contratto nazionale, la presidente della delegazione trattante non ha ritenuto necessario convocare le organizzazioni sindacali per discutere e deliberare sull’argomento e su altre numerose problematiche riguardo l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e i servizi dell’Ente. Il Comune di Licata continua a sottovalutare l’importanza strategica che riveste la contrattazione decentrata, nell’ottica di una pianificazione programmatica degli obbiettivi strategici dell’attività politico-amministrativa ed il loro raggiungimento».

