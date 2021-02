Fondi per il quartiere Ciuccafa a Porto Empedocle, l'Udc: "Il sindaco faccia chiarezza"

L'Udc chiede chiarezza al sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, su un finanziamento di 613mila da Roma e che sarebbe destinato alla messa in sicurezza del quartiere di Ciuccafa. "Nulla di più straordinario se fosse vero", accusa il coordinatore Udc del collegio di Agrigento, Francesco Messina.

"Andando ad analizzare il decreto del 23 febbraio 2021 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si evince chiaramente che il finanziamento per il Comune di Porto Empedocle riguarda non la assegnazione delle somme, che consentirebbe la esecuzione delle opere, ma bensì la ammissibilità delle stesse. Infatti basterebbe analizzare i semplici allegati per comprendere quanto esposto e ciò comporta – sostiene Messina- che le somme enunciate dalla Sindaca non possono essere di certo spendibili nell’immediato bensì, semmai, di una futura assegnazione. Sempre se ci sarà. Pertanto chiedo alla sindaca di voler quanto prima chiarire ed evitare proclami".

