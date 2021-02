Sciacca, Fratelli d'Italia: "Intitolare strada, piazza o monumento a martiri foibe"

In occasione del Giorno del Ricordo, il gruppo politico di Fratelli d'Italia Sciacca ha chiesto compattamente tramite pec al Sindaco Avv. Francesca Valenti, in assenza di un Consiglio Comunale in cui espletare una apposita mozione, di intitolare una piazza, una via, una strada, un monumento o un cippo ai martiri delle foibe, così come avvenuto in ormai quasi tutte le città d'Italia.

Al fine "di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

"Ci sembra doveroso che anche Sciacca, cittadina italiana di una certa dimensione ed importanza storico culturale porti vivo con sé il ricordo di questa tragedia nazionale - scrivono in una nota -. In virtù inoltre dei sempre più crescenti riduzionismi e negazionismi, da parte di determinati/e enti ed associazioni, presenti ahinoi anche nelle scuole, volti/e ad "umanizzare" il regime comunista titino ed i suoi partigiani, bollando in sostanza le vicende trattate come giusta risposta all'occupazione fascista della Jugoslavia".

© Riproduzione riservata