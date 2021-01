Agrigento, scuole chiuse fino a lunedì 18 gennaio

Nel giorno in cui il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, prima e il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo impongono lo stop - da lunedì 11 a lunedì 18 - alle attività didattiche, l'Asp della città dei Templi registra 65 nuovi contagiati al Covid-19 e un nuovo decesso a Menfi che arriva a quota tre vittime.

Scuole chiuse ad Agrigento da lunedì 11 e fino a lunedì 18. Lo ha disposto, ieri pomeriggio, il sindaco Franco Miccichè preoccupato per il rischio di un aumento dei contagi per studenti, professori e personale Ata. Il provvedimento di Miccichè, che è anche medico del dipartimento Prevenzione della salute pubblica, riguarderà tutte le scuole elementari e medie sia inferiori che superiori della città. Le lezioni continueranno con la didattica a distanza, come si è fatto in questi mesi. Resteranno aperte solo le materne e gli asili nido, per favorire le famiglie che possono, volendo, lasciare i loro figli per andare a lavorare.

