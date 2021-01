Agrigento, i primi due mesi del sindaco Miccichè: "Intrapreso un percorso virtuoso"

Franco Miccichè tira le somme e detta l’agenda per il nuovo anno. Ad appena due mesi del suo insediamento, il neo sindaco di Agrigento è in carica dal 21 ottobre scorso e il 29 ha assegnato le deleghe assessoriali, è già tempo di bilanci per l’amministrazione comunale. Finite le feste ci sarà da concentrare le forze sulla ripartenza prevista dopo la pandemia. Occorrerà mettere sul tavolo qualcosa in più rispetto a quanto si è visto in questo periodo natalizio.

«Riteniamo - dice Miccichè - di avere intrapreso un percorso virtuoso che ci ha portato a lavorare bene ed è giusto che i cittadini sappiano quello che abbiamo fatto. Alcune cose sono state molto visibili, come le luminarie, il verde pubblico e gli alberi di Natale. Altre si vedono meno, ma non per questo sono meno importanti, anzi, probabilmente lo sono ancora di più». Della squadra del sindaco fanno parte gli assessori Aurelio Trupia, Gianni Tuttolomondo, Roberta Lala, Franco Picarella, Marco Vullo, Nino Costanza Scinta, Giovanni Vaccaro, Gerlando Principato e Costantino Ciulla.

