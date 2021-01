Rifiuti, Savarino: "Nuovo centro di raccolta nell'Agrigentino"

"Diversi comuni dell’Agrigentino avranno un nuovo centro comunale di raccolta. Il ccr è una area sottoposta a vigilanza, dove i cittadini possono andare a conferire i propri rifiuti adeguatamente differenziati". Lo afferma Giusi Savarino, presidente della IV Commissione all’Ars.

"Molti Comuni - aggiunge - si sono aggiudicati il finanziamento nella provincia di Agrigento (Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisqina, Menfi, Sciacca, Burgio, Calamonaci), altri Comuni non ammessi al finanziamento ma in graduatoria hanno 30 giorni per proporre osservazioni (Santa Margherita Belice, Villafranca sicula , Ravanusa e Grotte). Ho comunque sollecitato l’Assessore a reperire nuovi fondi così da far scorrere la graduatoria e premiare anche questi".

"A tutti gli altri Comuni che non hanno neanche partecipato al bando, rivolgo - sottolinea - un invito a stare più attenti ed a non perdere queste opportunità. Per sconfiggere l'inquinamento da rifiuti indifferenziati servono più azioni sinergiche, oltre al piano rifiuti che pianifica i nuovi impianti e la modifica alla disciplina normativa, serve attivare tutte le misure messe in campo dal governo Musumeci e remare tutti nella stessa direzione".

Savarino precisa successivamente che i comuni di Santo Stefano di Quisquina e di Calamonaci sono stati soltanto, per il momento, ammessi al progetto che però non è stato ancora finanziato.

