Calamonaci, il sindaco porta il pranzo a casa a chi è solo

A Calamonaci una cinquantina di persone che saranno sole in casa il 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, riceveranno la visita del sindaco, Pellegrino Spinelli, che porterà loro il pranzo.

«Questo che stiamo vivendo si presenta come un Natale atipico un pò per tutti specie per chi a causa delle restrizioni imposte in merito ai comportamenti da seguire in materia di prevenzione. Molte sono le persone che hanno trascorso il Natale da sole, perché i parenti vivono lontano, e così si accingeranno a trascorrere le rimanenti festività, e proprio per ovviare a questa triste situazione ho deciso di organizzare per il 6 gennaio 2021, giorno dell’Epifania, un pranzo «Virtuale» per tutti i calamonacesi che si trovano a dover pranzare da soli. Non potendo «fisicamente» trascorrere la giornata assieme in un momento di convivialità, recapiterò al domicilio di ognuno un intero pranzo offerto dall’amministrazione comunale di Calamonaci».

L’iniziativa è stata annunciata ieri da Spinelli che durante i giorni più gravi della pandemia aveva già promosso azioni per coloro che si trovavano in difficoltà economiche ed a sostegno degli operatori economici che operano nel comune agrigentino.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

