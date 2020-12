Agrigento punta sul turismo da diporto ma San Leone è da ampliare

L'amministrazione comunale disegna la San Leone del futuro. È quanto sarà messo sul piatto nei prossimi anni, soprattutto grazie a speciali finanziamenti, dal sindaco di Agrigento.

L'amministrazione comunale infatti, guarda al diporto come fonte di sviluppo. Per il sindaco Francesco Miccichè, ampliare il porticciolo turistico di San Leone per diversificare l'offerta turistica del territorio non è più un sogno.

"Agrigento - dice - non sarà più soltanto Valle dei Templi ma anche turismo nautico, con tutto quello che ne consegue per il territorio". Con questo obiettivo la Giunta Micciché ha deliberato di partecipare ad "Italia city branding 2020" della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di un'iniziativa che mira a raccogliere dei progetti per selezionare alcune città pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti.

