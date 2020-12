Nomine delle Commissioni ad Agrigento, è ancora scontro in Consiglio comunale

Restano accesi i toni tra maggioranza e opposizione. Mai le posizioni tra i due schieramenti sono state così marcate negli ultimi 5 anni. A scaldare gli animi sono state le nomine delle commissioni. Una scelta nel rispetto dei gruppi di minoranza ed arrivata al seguito di una serie di consultazioni e di passaggi formali secondo il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà.

Una scelta che lede i principi di democrazia secondo il gruppo di opposizione. Parole pesantissime a cui il gruppo di maggioranza, almeno in questa fase non ha voluto replicare. Ma a rimanere scontenti non sono stati solo i consiglieri di opposizione ma anche Claudia Alongi di Diventerà bellissima che ha abbandonato l’aula contemporaneameOnte al drappello di opposizione. Nel gruppo di minoranza, soddisfatti invece Mario Fontana e Pasquale Spataro. Il primo è stato inserito nella commissione «Sport turismo e spettacolo» (quella che voleva), di cui fanno parte anche Carmelo Cantone, Gerlando Piparo e Alessandro Sollano; il secondo «bilancio» insieme a Davide Cacciatore, Gerlando Gramaglia e Marco Vullo.

Completate le commissioni, ora ci sarà da eleggere il presidente e iniziare i lavori.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE