Agrigento, formate le commissioni consiliari ma l'opposizione protesta

Prova di forza della maggioranza nell’Aula Sollano per determinare la composizione delle commissioni permanenti di Agrigento, lasciando l’opposizione con l’amaro in bocca. Una seduta turbolenta quella di giovedì scorso nel corso della quale si dovevano designare i 4 componenti delle 6 commissioni consiliari in base ad un accordo di massima preventivo.

Della prima commissione permanente fanno parte: Nobile, Vaccarello, Vitellaro e Amato. Della seconda fanno parte: La Felice, Hamel, Contino e Cirino. Della terza commissione: Alfano, Firetto, Gramaglia e Settembrino, Della quarta: Cacciatore, Gramaglia, Vullo e Spataro. Della quinta commissione: Cantone, Piparo, Sollano e Fontana. Della sesta Alongi, Bongiovì, Bruccoleri e Tuttolomondo. Con la composizione delle commissioni entra così nel vivo l’attività del neo eletto consiglio comunale.

