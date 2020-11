Parcheggi della Valle dei Templi, appalto scaduto: nuovo appello al Comune

Il movimento civico Mani libere, attraverso il suo portavoce Sandro Capizzi, sollecita sindaco di Agrigento sulla vicenda legata alla gestione dei parcheggi della Valle dei Templi, appalto già scaduto ed attualmente in regime di proroga.

«Uno dei primi punti che dovrà affrontare la nuova amministrazione - spiega il movimento - nella riorganizzazione del comparto turistico, dovrà essere l’immediata acquisizione di tutti i parcheggi all’interno del parco e del tessuto viario cittadino, creare i presupposti per gestire i parcheggi con cooperativa di terzo settore che possa anche avere la gestione e la riscossione della tassa di stazionamento che di fatto dovrà essere aumentata e messa a regime, l’aumento della tassa di stazionamento potrebbe essere propedeutica all’eventuale abbattimento o annullamento per almeno un triennio della tassa di soggiorno che di fatto colpisce i nostri albergatori che non hanno più potuto sostenere i prezzi concorrenziali offerti da altre realtà turistico ricettive alberghiere. Se di fatto la tassa di soggiorno penalizza il turista che vuole soggiornare ad Agrigento e tutto l’indotto turistico ricettivo la tassa di stazionamento la paga il turista che viene ad Agrigento con le gite organizzate da altre realtà alberghiere spesso da fuori provincia che sfruttano il Brand Valle Dei Templi a parer loro».

Il suggerimento, dunque, è quello di creare una cooperativa che possa far lavorare giovani disoccupati.

