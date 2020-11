Commissioni consiliari di Agrigento, taglio al numero di componenti

Entra nel vivo l’attività del consiglio comunale di Agrigento, regolarmente insediato nella seduta del 10 novembre scorso, l’altro ieri è tornato a riunirsi affrontando diversi punti all’ordine del giorno. In modo particolare, ci si è soffermati sui punti che riguardano le modifiche al Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

In sede di conferenza dei capigruppo consiliare, è stato previsto disporsi la modifica del testo (articolo 9), disponendo la costituzione di ciascuna commissione consiliare permanente con quattro consiglieri, anziché cinque, in armonia alle indicazioni generali della legge regionale del 2015. Ciò è stato necessario come ha avuto modo di ricordare il presidente poiché a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 4-5 e 18-19 ottobre 2020 è risultato eletto il consiglio comunale di Agrigento nella composizione ridotta del 20% rispetto alla precedente, ovvero in numero di ventiquattro consiglieri e non più trenta.

