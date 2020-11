Infrastrutture, lunedì il sopralluogo di Cancelleri nel cantiere della SS640

Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, lunedì mattina a partire dalle 11 sarà in Sicilia per effettuare un sopralluogo al cantiere della SS640, la strada statale che collega Agrigento a Caltanissetta e incompleta solo nell’ultimo tratto, per intenderci nel versante nisseno.

Nello specifico Cancelleri compirà un sopralluogo per le aperture del nuovo viadotto Salso e dello svincolo di innesto sull'autostrada A19 Palermo-Catania.

