Coronavirus, sindacati di Agrigento contro il governo regionale: "Tavolo con il prefetto"

Ad Agrigento i sindacati contestano le azioni del governo regionale sul Covid e fanno appello al prefetto, organizzando un sit-in sotto la sede della Prefettura per il prossimo 24 novembre.

I pensionati di SPI-CGIL, FNP-CISL, UILPENSIONATI-UIL, afferma una nota, vogliono «denunciare le carenze del governo regionale in materia di politiche sociali e sanitarie, con particolare attenzione rivolta alle RSA in Sicilia alla luce delle recenti notizie relative ai contagi in strutture site in provincia di Agrigento: Casa di Riposo Collegio di Maria di Sambuca di Sicilia; RSA «Pitagora» di Santa Margherita di Belice».

Servono «interventi sanitari e socio-assistenziali risolutivi da parte delle istituzioni competenti» e «una Cabina di Regia sul tema, presieduta dal Prefetto, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, per attivare- un confronto sulle azioni di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus, per elaborare, in tema di politiche socio assistenziali, soluzioni utili a rendere accessibili alle persone anziane e disabili le stesse opportunità a disposizione degli altri cittadini»

© Riproduzione riservata