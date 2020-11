Rifiuti, il Comune di Agrigento trova la soluzione: andranno al centro raccolta di Cammarata

Ci sarà presto un forte risparmio nelle spese per il conferimento dei rifiuti umidi ad Agrigento. Nei prossimi giorni, infatti, gli autocompattatori della Ssr non dovranno più andare a depositare i rifiuti a Trapani, ma potranno farlo presso l’impianto della ditta Traina a Cammarata.

E la differenza non è cosa di poco. Intanto non si pagheranno più le spese di trasporto alle ditte visto che quando si conferisce all’interno della stessa provincia non ci sono costi aggiuntivi. Ad affermarlo è l’assessore Aurelio Trupia.

Inoltre, sempre secondo quanto fanno sapere dal Municipio, anche la tariffa di conferimento non sarà più di 175 euro a tonnellata ma di 150 euro a tonnellata. Si calcola quindi un risparmio di 280 mila euro l’anno di trasporto e di 320 mila euro l’anno per il conferimento.

