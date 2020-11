"Voti in meno alle amministrative di Agrigento", candidata fa ricorso al Tar

Per un errore di trascrizione le sono state attribuite 23 preferenze in meno: voti che sarebbero stati decisivi per la sua elezione.

Così una candidata alle ultime elezioni comunali di Agrigento ha deciso di rivolgersi al Tar. Si tratta di Roberta Zicari, candidata alla carica di consigliere comunale nella lista "#diventeràbellissima", segnala infatti di avere riportato un numero complessivo di 275 preferenze "come risultanti - spiega - dai verbali delle sezioni del Comune di Agrigento. Ma a seguito di un errore materiale di trascrizione commesso dall’Ufficio elettorale centrale durante le operazioni di attribuzione dei voti, sono state attribuite 252 preferenze".

Quindi 23 preferenze in meno che l’avrebbero posizionata in seconda posizione della graduatoria, consentendole l’elezione alla carica di consigliere al posto del candidato eletto Tuttolomondo.

