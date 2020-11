Slittano le elezioni nei Comuni sciolti per mafia: a Vittoria e San Biagio Platani al voto nel 2021

Slittano le elezioni nei Comuni sciolti per mafia. In Sicilia si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa, e San Biagio Platani, in provincia di Agrigento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il rinvio delle consultazioni elettorali per l'anno 2020 a causa dell'emergenza coronavirus. Ecco cosa prevede il testo approvato: "Le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi elettivi è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del Consiglio del Comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei Consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si svolgono entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei Consigli provinciali citati, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica".

In Sicilia sia Vittoria, peraltro attualmente zona rossa, sia San Biagio Platani sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Le elezioni in piena emergenza sanitaria avrebbero comportato un rischio di ulteriore aumento dei contagi.

© Riproduzione riservata