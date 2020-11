Comune di Agrigento, Civiltà favorito alla presidenza del consiglio

È Giovanni Civiltà il favorito alla presidenza del consiglio comunale di Agrigento. Consigliere comunale con una prolungata esperienza nell’aula Sollano. è il nome più vicino all’onorevole Riccardo Gallo. Giovanni Civiltà, deve però vincere la concorrenza interna, perché alla presidenza ambiscono legittimamente anche Simone Gramaglia e Carmelo Cantone. Scelto il nome si procederà al voto in Aula.

La seduta è in programma in presenza martedì 10 novembre. Il voto della presidenza servirà a testare la tenuta dell’alleanza di centrodestra anche in vista di prossime scadenze elettorali. Che in Forza Italia possano registrarsi malumori lo sperano altri schieramenti politici.

Da non sottovalutare il gruppo di opposizione guidato dal sindaco uscente Calogero Firetto e che potrebbe sponsorizzare la candidatura di Pasquale Sparato, secondo eletto assoluto alle ultime consultazioni. Intanto Simone Gramaglia ha scacciato via le voci che lo vedevano protagonista di una possibile spaccatura interna al partito di Forza Italia.

