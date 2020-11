Italcementi verso la chiusura a Porto Empedocle, Pullara: "Dramma per la città"

La Italcementi di Porto Empedocle chiude i battenti. "Una doccia fredda per l’economia agrigentina. Chiederò audizione presso la Commissione attività produttive", ha dichiarato il deputato regionale all’Ars Carmelo Pullara.

"La Italcementi - dichiara Pullara - ha comunicato che lo stabilimento di Porto Empedocle chiuderà i battenti. Alla base della scelta di chiudere, la crisi dell’edilizia aggravata dagli effetti del Covid-19. Una notizia - continua Pullara- drammatica che lascia sgomenti. Il territorio perde un’importante risorsa economica con devastanti ricadute occupazionali in arrivo. A farne le spese saranno i lavoratori dipendenti che verranno dislocati in altri impianti del Nord Italia o mandati in anticipo in pensione. La perdita di Italcementi - sottolinea il deputato regionale - andrebbe a penalizzare fortemente la già travagliata situazione socio-economica. Pertanto - conclude Pullara - chiederò un'audizione, presso la Commissione Attività Produttive, dell'assessore competente, nonchè di un rappresentante del ministero dello Sviluppo Economico in uno ai rappresentanti del management della società perchè ritengo che in un momento in cui si pensa ad infrastrutture con i recovery fund ed è avviato il percorso bonus 110%, questa scelta è in controtendenza con le previsioni di mercato".

© Riproduzione riservata