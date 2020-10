Agrigento, si insedia il neo sindaco Miccichè: "Prima ordinanza anti-Covid"

Si è ufficialmente insediato il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. "Fisicamente è leggera ma pesantissima per l’impegno. Questo deve essere per me, un monito per iniziare e continuare a lavorare con serietà, con onestà e con il massimo impegno per non deludere assolutamente la mia città".

Ha detto pochi secondi dopo la proclamazione rispondendo alla domanda sul "peso" della fascia tricolore. Miccichè è già pronto per firmare la prima ordinanza.

"Riguarderà l’emergenza Covid - ha detto il neo sindaco - abbiamo dei casi positivi di ragazzi in una scuola e quindi devo immediatamente prendere accordi con i vertici dell’Asp per la dovuta ordinanza".

Miccichè ha anche assicurato che sarà sindaco a tempo pieno e chiederà un’aspettativa all’Asp di cui è dirigente medico. "Sarò sindaco a tempo pienissimo, dentro e fuori dal palazzo di città», ha ribadito. Alla cerimonia di proclamazione, erano presenti fra gli altri anche la madre, la moglie e i due figli del neo sindaco e la sua giunta.

Subito dopo, i neo amministratori si sono spostati a Palazzo dei Giganti per l’insediamento ufficiale. Per la consegna simbolica delle chiavi di Palazzo dei Giganti non ha trovato il sindaco uscente Calogero Firetto, sfidante al ballottaggio, al quale aveva teso la mano dopo l’elezione rivolgendogli "un affettuoso abbraccio", ma il comandante della polizia municipale.

