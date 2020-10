Ballottaggi, l'ex sindaco di Agrigento Firetto: "Abbiamo combattuto fino alla fine"

"È stata una campagna lunga e particolare, difficile sia per il distanziamento sociale sia per le condizioni di partenza. In Sicilia, il centrodestra ha oltre il 60% dei consensi e anche ad Agrigento, dopo il primo turno, tutti i mestieranti della politica sono confluiti sul nostro avversario. Abbiamo dato tanto in questi cinque anni di amministrazione, abbiamo raggiunto più di ottomila preferenze e messo in crisi un sistema che ha tenuto prigioniera per anni la città. Siamo stati qui, a combattere fino all'ultimo, per provare a ridare una nuova speranza ad Agrigento".

Lo ha detto il sindaco uscente, Lillo Firetto, arrivato da sconfitto al comitato elettorale di Bonamorone. "Siamo riusciti a creare una coalizione civica, popolare e riformista, dalle idee chiare, dai toni eleganti ma decisi, con quella autorevolezza che serve nei momenti più critici della storia della città - ha aggiunto - . Il traino della Lega e della destra ha però sortito il suo effetto, anche se la mia azione amministrativa è stata riconosciuta. Dispiace per l'occasione persa, perché abbiamo giocato solo il primo tempo di una partita fondamentale per la nostra città".

