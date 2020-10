Agrigento, il neo sindaco Miccichè: "Risultato strepitoso, non me lo aspettavo"

"È un risultato strepitoso. Non me li aspettavo nemmeno io questi numeri, questo vantaggio. Agrigento, ancora una volta, ha dimostrato di volermi bene e di stimarmi. Molti mi hanno apprezzato come uomo e adesso, spero, mi apprezzeranno come politico". Lo ha detto il neo sindaco di Agrigento Franco Miccichè giungendo al comitato elettorale.

"Le previsioni erano buone, ma questa affermazione, con questi numeri così importanti, non me l'aspettavo - ha sottolineato - . Sarò il sindaco di tutti, sarò il sindaco che ascolta. La mia porta sarà sempre aperta, ogni giorno gli agrigentini mi devono venire a trovare. Dedico questa vittoria alla mia famiglia perché mi è stata accanto in questi giorni. Al sindaco uscente, Firetto, mando un abbraccio affettuoso perché la stima e l'affetto vanno oltre ogni bega politica".

© Riproduzione riservata