Agrigento, ore decisive per il duello tra Firetto e Micchichè 

Al via il secondo giorno di ballottaggio ad Agrigento. Sono ore decisive per il duello tra Lillo Firetto e Franco Micciché. Oggi si saprà chi sarà il nuovo inquilino di Palazzo dei Giganti, ma il voto non infiamma gli elettori.

Chiuderanno alle 14 di oggi i seggi per il ballottaggio ad Agrigento. Si conferma però l’aumento dell’astensionismo, peraltro abbastanza fisiologico in occasione del secondo voto. Alla chiusura dei seggi è stata confermata la scarsa partecipazione dei primi due giri di boa: a mezzogiorno e alle 19.

Il dato delle 22 di ieri sera proponeva un’affluenza in città, nelle 55 sezioni, del 32,55 per cento. Quindici giorni fa al primo turno alle 22 avevano votato in 23.907 aventi diritto, pari a 46,05%.

