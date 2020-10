Canicattì, Ventura rimpasta la Giunta: nominati due nuovi assessori

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, rimpasta la Giunta comunale e nomina due nuovi assessori. Si tratta di Flavia Li Calzi, 33 anni funzionario di banca esperta in direzione ed organizzazione del personale ed aziendale nonché in politiche di sviluppo; e di Vincenza Rita Licata, 54 anni commercialista esperta in fiscalità e società.

Si occuperanno rispettivamente dello Sviluppo economico, Pari opportunità, Rapporti con associazioni e volontariato la prima e di Bilancio, Tributi e Finanze la seconda. Prendono il posto dei dimissionari assessori Rosa Maria Corbo che si occupava di Territorio e Ambiente dimessasi ufficialmente lunedì scorso e di Angelo Messina dimessosi invece venerdì di buon mattino che si occupava delle deleghe conferite alla subentrante Enza Licata.

Il sindaco ha dovuto procedere ad una ridistribuzione delle deleghe trasferendo quelle della dimissionaria Corbo al vice sindaco Giangaspare Di Fazio che ha così dovuto lasciare le proprie originarie deleghe alla giovane Flavia Li Calzi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE