Agrigento, è saltato il faccia a faccia in tv fra Miccichè e Firetto

Scampoli di campagna elettorale in vista del voto di domenica e lunedì. I due candidati, il sindaco uscente Calogero Firetto, lo sfidante Francesco Miccichè, hanno fatto appello agli elettori invitandoli a tornare alle urne per l’ultimo atto di questa lunghissima competizione al vetriolo.

Intanto oggi alle 13.15, il sindaco Lillo Firetto sarà ospite a Tgr Rai Sicilia (trasmissione registrata mercoledì mattina). Alla tribuna elettorale però non ha preso parte lo sfidante Francesco Miccichè, che in coerenza con quanto dichiarato all’inizio della competizione, ha deciso di non partecipare a dibattiti con chi ha già governato in città.

L'articolo di Domenico Vecchio

